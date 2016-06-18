سقوط عاطل أثناء النصب على المواطنين بزعم انهاء إجراءاتهم فى"مرور السلام"

القى ضباط مباحث مرور القاهرة، القبض على " تامر م أ " 37 سنة، عاطل، ومحكوم عليه في القضية رقم 33481 السلام لسنة 2014 "إيصال امانة " بالحبس شهرين، أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور السلام ومزاولة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على وحدة المرور وبحوزته نموذج توريد ضرائب ورسوم، إخطار نقل قيد وملكية سيارة، أمر استلام لوحات معدنية، طلب استخراج شهادة بيانات ، أمر صرف لوحات معدنية ، و570 جنية.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسته السمسرة والنصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم وقرر بان المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتحرر له المحضر رقم 12845 جنح قسم اول السلام لسنة 2016 ، وباشرت معه النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

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