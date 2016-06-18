أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط عاطل أثناء النصب على المواطنين بزعم انهاء إجراءاتهم فى"مرور السلام"

Google+ Print
سقوط عاطل أثناء النصب على المواطنين بزعم انهاء إجراءاتهم فى"مرور السلام" سقوط عاطل أثناء النصب على المواطنين بزعم انهاء إجراءاتهم فى"مرور السلام"
القى ضباط مباحث مرور القاهرة، القبض على " تامر م أ " 37 سنة، عاطل، ومحكوم عليه في القضية رقم 33481 السلام لسنة 2014 "إيصال امانة " بالحبس شهرين، أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور السلام ومزاولة أعمال النصب والسمسرة على المترددين على وحدة المرور وبحوزته نموذج توريد ضرائب ورسوم، إخطار نقل قيد وملكية سيارة، أمر استلام لوحات معدنية، طلب استخراج شهادة بيانات ، أمر صرف لوحات معدنية ، و570 جنية.

وبمناقشة المتهم اعترف بممارسته السمسرة والنصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور بعد إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم وقرر بان المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، فتحرر له المحضر رقم 12845 جنح قسم اول السلام لسنة 2016 ، وباشرت معه النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


>ضبط تشكيل عصابى انتحل صفة أطباء بمستشفى بالشرقية وسرق 100 كاميرا مراقبة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365