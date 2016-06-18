سوزان مبارك ونجلها جمال يظهران لأول مرة بالأوبرا لحضور حفل فنى لـ"الحفيدة"

شاركت سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مساء اليوم الجمعة، ونجلها جمال مبارك فى حفل فنى بدار الأوبرا المصرية للعازفين الأطفال .

الحفل الذى قدمته عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، كان بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون، ومن بينهم فريدة جمال مبارك، وحسن جلال الزوربا، ومايا أبو غالى، وحفيدة الدكتور حسام بدراوى، وحفيدة عايدة عبد الناصر، وآدم عبد العزيز بن لادن .

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