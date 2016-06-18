أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سوزان مبارك ونجلها جمال يظهران لأول مرة بالأوبرا لحضور حفل فنى لـ"الحفيدة"

Google+ Print
سوزان مبارك ونجلها جمال يظهران لأول مرة بالأوبرا لحضور حفل فنى لـ"الحفيدة" سوزان مبارك ونجلها جمال يظهران لأول مرة بالأوبرا لحضور حفل فنى لـ"الحفيدة"
شاركت سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مساء اليوم الجمعة، ونجلها جمال مبارك فى حفل فنى بدار الأوبرا المصرية للعازفين الأطفال .

الحفل الذى قدمته عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، كان بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون، ومن بينهم فريدة جمال مبارك، وحسن جلال الزوربا، ومايا أبو غالى، وحفيدة الدكتور حسام بدراوى، وحفيدة عايدة عبد الناصر، وآدم عبد العزيز بن لادن .

حفل فنى لـالحفيدة (1)

حفل فنى لـالحفيدة (2)

حفل فنى لـالحفيدة (3)

حفل فنى لـالحفيدة (4)

حفل فنى لـالحفيدة (1)

حفل فنى لـالحفيدة (2)


>- آسف يا ريس تهنئ سوزان مبارك بعيد الأم: "كل عام والسيدة الهانم بخير وسعادة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365