حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 يونيو 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:



>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم برج الثور السبت 18 يونيو 2016>تواجه بعض التعنت من زملاء العمل الذين لا يتعاونون معك بسبب الغيرة، ولكن ببعض الذكاء يمكنك السيطرة على كل ما يحدث، اهم ما تفعله فقط ألا تسمح لأحد بأن يتلاعب بك واحفظ المسافة بينك وبين الآخرين فهذا اكثر امانا لك.>هذا هو الوقت المناسب للجلوس مع شريك حياتك وفرز القضايا التى ازعجتك فى الاونة الاخيرة وهى الجلسة التى يمكن أن تعمق مشاعركما وتزيد من شعوركما بالالتزام تجاه بعضكما البعض.>أنت فى مزاج سيئ ومتقلب قليلا اليوم حاول ان تحافظ على نفسك بعيدا عن التوتر والضغوط واحرص على مراجعة الطبيب فى حال شعرت بالإجهاد أو أى أعراض غير طبيعية.>استمتع باستعادة أواصر العلاقات مع صديق قديم او احد افراد الاسرة الذى لم تتواصل معه من فترة طويلة، قد يحمل لك هذا الصديق القديم دعما على الصعيد المهنى ولو حتى بشكل معنوى.

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:



>على الصعيد العاطفى:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تتطوع لتولى مهمة إضافية اليوم وهذا يعنى أن هناك عملاً إضافيًا تقوم به ولكنك لن تكون منزعجًا فإنجازك فى هذا العمل سيكون فى صالحك على المدى البعيد ويمنحك مكانة كبيرة عند رؤسائك فى العمل ويفتح لك المجال لفرص كبيرة فى المستقبل.>لا تدع ظروف علاقة حبك الصعب تغريك بأن تنغمس فى شيء آخر اليوم لكى تهرب من هذا الوضع الصعب، فهذا لن يساعدك أبدًا، وكل ما تحتاجه هو أن تتحدث عن مشاكلك مع من تحب وتنتظر بعض الأيام ليستقر هذا التوتر بينكما.>تتمتع بقدر كبير من الحيوية والنشاط هذا اليوم على الرغم من أنك لم تحظى بنوم طويل كما تفعل كل يوم، أو ربما هذا هو تمامًا السبب، لا تفرط فى النوم مثلما يجب ألا تفرط فى أى شيء آخر، وانتبه لصحتك فى الأيام المقبلة.>أنت حنون ورقيق جدًا اليوم وهذا يمنح الآخرين فرصة ذهبية ليطلبوا منك ما يريدون وستجد أنت سعادة كبيرة فى العطاء وتلبية ما يطلبونه منك، استمتع بهذه الحالة فمكاسبها المعنوية والمادية ستجنيها قريبا.

برج الحوت حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>ستتلقى العديد من الأخبار الجيدة المتعلقة بعملك وقد تكون متعلقة بترقية، قد تعمل فى مشروع جديد أو قد تحصل على عرض وظيفى جديد يمكن أن تصلك من خلال التليفون أو البريد الالكترونى حاول أن تظهر موقفك الايجابى لزملائك الجدد وكن دائما جاهزاً ذهنياً لدورك الذى سوف يتطلب منك.>قد تشعر ببعض الاحباط فى هذه الفترة، قد تواعد الكثيرين ولكن قد لا تجد من هو يشبهك أو يلائمك قد تواجه بعض الضغوطات الاسرية لتحصل على شريك حياتك المناسب والى أن يأتى هذا الشخص حاول أن تستمتع بعزوبيتك.>بسبب تعرضك لظروف خاصة بالانتقالات قد لا تجد نفسك منتظما على نظام لياقتك البدنية كما كنت من قبل حاول أن تنظم نظامك الغذائى ونظام لياقتك البدنية مع خبراء قد تتناول أدوية نزلات البرد ولكن أحذر الأدوية القوية من هذا النوع تسبب لك الالام فى المعدة.>لقد خصصت وقت كبير ومجهود عظيم لانجاز مشروع وأنت ستبدأ فى جنى ثماره فى الوقت الحالى وأنت ايضاً خططت للقيام ببعض التغييرات والتى لم تردعه القيود المالية.

برج الدلو حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>فبمجرد أن تنهمك فى مشروع جديد سوف تسعى جاهدا لإيجاد وقت لتفعل أشياء أخرى لذا فلا تغفل أى معلومات هامة تأتى فى طريقك قد تكون رسالة مهمة لتساعدك على تحقيق انجاز أكبر.>سيكون يوم جيد بالنسبة لك اليوم سيكون لديك فرصة للتحدث من قلبك ولكن أحذر أن تقول شيئا تندم عليه بعد ذلك اجعل حديثك مختصر ومحدد ستحصل على العديد من الفرص، فقط شارك الأخرين بالقضايا والأمور الجيدة.>سوف تشعر بأنك فى قمة قوتك اليوم الأمور التى كانت تجعلك تشعر باليأس خلال الفترة الماضية سيكون لديك قوة ذهنية لا تصدق، وسوف تكون على استعداد لاتخاذ أى مهمة، ومع ذلك، تأكد من تقييم كفاءة مهمتك قبل ان تأخذك ثقتك بنفسك بعيداً بشكل يجعل تنفيذ مهامك مستحيلاً.>اهتم بصحتك جيداً فالنجوم تحذرك من سوء صحتك اليوم. تجنب الطعام البارد أو المثلج. إذا كنت تعانى من مشكلة صحية اتخذ احتياطات طبية اضافية فمن الأفضل ان لا تقوم بمهام وأعمال صعبة اليوم.

برج العقرب حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:



>برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>التعامل بعنف مع الناس فى مكان العمل قد يدمرك اليوم فحاول أن تتعامل بحرص شديد وتنتقى كلماتك وتراجع ردود أفعالك أكثر من مرة لأن الخطأ قد يسبب نتائج كارثية.>العطاء غير المشروط أهم ما يميز الحب الحقيقى الصادق، وهو ما تختبره اليوم فى علاقتك العاطفية التى تمر بمنحنى خطير يختبرك أنت والشريك ومدى صدق حبكما، مهما كانت النتائج حاول أن تتقبلها وأنت تكون صريحا مع نفسك.>كن حذرا فى كل ما يتعلق بجهازك الهضمى لأنه ليس على ما يرام اليوم وقد تواجه مشكلات عديدة معه خاصة إذا كنت ممن يعانون بشكل مزمن من مشاكل مع القولون، حاول أن تكثر من السوائل وتتجنب الأكلات ذات الدهون الكثيرة.>حاول أن تدرك قيمة يومك الخالى من المشكلات والذى تعتبره مملاً قبل فوات الأوان، خاصة أن هناك أيام صعبة كثيرة بانتظارك فى المرحلة القادمة. حاول أن تستمتع وتهيء نفسك لهذه الأيام.

برج الأسد حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الأسد على الصعيد المهنى..

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>

>الاندماج مع الزملاء الجدد مؤشر جيد على إقبالك على العمل الجديد بشكل إيجابى خاصة غنك من الشخصيات التى تجيد التأقلم على الأماكن الجديدة سريعاً، وتفرض روحك المرحة نوع من الألفة بينك وبين الأشخاص، تحتاج فقط إلى الوقت لإثبات مهاراتك الشخصية فى العمل.>حالة نفسية سيئة تسيطر عليك بعدما تخذلك توقعاتك تجاه أحد الأصدقاء، ظنونك دائماً تخدعك فى الآخرين لأنك تفكر فى الأمور من وجهة نظرك فقط، ولا تحسب حساب لظروف الآخرين، حاول أن تلتمس الأعذار وتضع نفسك فى مكان الآخرين حتى تكون وجهة نظر صحيحة.>السمنة المفرطة أهم ما يزعجك هذه الفترةن تغيرات جسمية تفاجئك بعد إجراء أحد العمليات الخطرة، لا تحزن لذلك ولا تجعله يؤثر على حالتك النفسية، الأمور ستعود كما كانت، لكن عليك باتباع حمية غذائية تحت اشراف الطبيب الخاص بك.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يقضى فترة مليئة بالتفاؤل بعد ان يثبت لنفسه إنه قادر على التعامل مع عدد كبير ومختلف من الأشخاص، ومشكلاتك مع الأصدقاء ستحل سريعاً عن تخلصت من أفكارك وظنونك السيئة العتى تسيطر عليك طوال الوقت.

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الحمل على الصعيد المهنى..

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>لا تستلم للضغوط والأجواء المتوترة وتحبط أفكارك، ساعد نفسك على تخطى هذه العقبات حتى لا تضيع مجهواد السنوات السابقة، تحتاج إلى كثير من الوقت حتى تتأقلم على الأوضاع الحالية، الأمور كلها تقودك إلى التماسك والالتزام بمبادئك القوية.>لا يمكن أن تتخلى عن ثوابتك فى الحبة فانت من أنصار مدرسة البساطة والابتعاد عن التعقيد و الأمور الملتبسة، حاول أن تحافظ على هذا الجزء فى شخصيتك حتى لا تفقد جمال روحك، وتأكد من ان شريك حياتك يقدر هذه الأشياء البسيطة التى تجعلك مميز عن الآخرين.>وعكات صحية متتالية تضعف من تحملك لأعراض ألام الأسنان التى ألمت بك منذ فترة، تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب، كما تحتاج إلى قسط كافى من الراحة يعوضك عن فترة الإرهاق التى تقضيها حالياً.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ان يعيش فترة مميزة فى حياته العاطفية يتاكد فيها إنه الشخص الجدر على التعامل شريك حياته بشكل مرن وبسيط بعيداً عن الأجواء المعقدة التى تتسم بها العلاقات العاطفية.

برج السرطان حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>موقف واحد فى بداية اليوم يحدد للآخرين كيف يعاملونك بقية اليوم فضع هذه الحقيقة فى اعتبارك وفكر فيها جيدًا ولا تعطى للناس سببًا لكرهك أو عدم احترامك، فأنت تستحق أن تعامل بشكل جيد لأنك شخص جيد.>حساسيتك المفرطة تسبب لك الكثير من المشاكل مع شريكك وتضع العلاقة بينكما على المحك، حاول أن تخفف من حساسيتك وتفترض حسن النية خاصة أنه شخص تعرفه جيدًا وتعرف أيضًا أنه يحبك ولا يريد إيذائك.>الخمول والكسل الذى تعانيه اليوم ليس له علاقة بمشاكل صحية ولكنه مؤشر قوى على أن حالتك النفسية ليست على ما يرام فحاول أن ترفه عن نفسك وتقلل من شعورك بالتوتر.>غالبية المشاكل التى تقع فيها اليوم هى من صنع يديك ويمكنك بالقليل من الحكمة تداركها وتحسين الموقف وتجنيب نفسك الكثير من اللوم والإزعاج، لا تكن متسرعًا اليوم لا فى التصرفات ولا فى إصدار الأحكام.

برج العذراء حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج العذراء على الصعيد المهنى ..

برج العذراء على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>خطوات سريعة ومتتالية خطوها فى عملك، تحتاج إلى معرفة خططك القادمة والتجهيز لها مبكراً قبل أن تتفاجأ بالأوضاع تنقلب رأساً على عقب، وتجد نفسك بحاجة إلى التراجع عن عدد من القرارات التى اتخذتها مؤخراً، كن حذراً جداً هذه الفترة و لا تتحدث كثيراً.>تقابل صديق عزيز على قلبك تشعر معه بالراحة النفسية التى تدفعك لتحكى له عن عدد من المشكلات والأزمات النفسية التى عشتها فى الفترة السابقة، ربما يكون هذا الشخص هو الأقرب لك، لكن تأكد أن الفضفضة مع الأصدقاء تمتلك مفعول السحر فى التأثير على حالتك المزاجية.>احترس من ألام القولون والخلل فى ضغط الدم، الأجواء المتوترة فى العمل تزيد من شعورك بالضيق والتوتر طوال الوقت، تناول المشروبات المهدئة مثل النعناع والينسون ولا تنسى الابتعاد عن البقوليات فى التفرة الحالية لتتجنب ألام القولون.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء ان يتلقى بشخص عزيز على قلبه ينسى معه كثير من المشكلات التى حدثت له من قبل، ويتغير سياق الحديث إلى حديث ملئ بالرومانسية ومشاعر الصداقة الحقيقية التى تظهر وقت الشدائد.

برج الجدى حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:



>برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>توقع أن يصلك هدية غير متوقعة من شخص قريب منك ستجد دعم ومساعدة كبيرة من زملائك فى العمل وهذا سيساعدك فى انجاز عملك فى الوقت المناسب و قضاء وقت سعيد فى وقت راحتك.>أنت تريد أن تكون مدللأ وتحصل على قدر كبير من الحب لم يسبق له مثيل وهذا قد يجعلك متطلباً ولا يجعلك تشعر وقد تطلب من شريك حياتك الحفاظ شؤونك الشخصية وهذا أن كنت أنت وشريك حياتك تعملون فى مكان عمل واحد حاول أن تفهم الوضع الصعب الذى تضع شريك حياتك فيه.>أنت تتمتع اليوم بصحة جيدة ويوم خالى من الضعوطات حاول أن تستفاد من هذا الوقت لتنغمس فى بعض الأنشطة التى تتطلب جهدا بدنيا. فاذهب للعب الكرة أو الذهاب الى صالات التمرينات الرياضية فجسمك الصحى السليم يساعدك على أن تكون سعيد.>ستتحدث اليوم الى أشخاص يهمونك وتتحدك فى الأمور التى قد تسبب لك ازعاج سيتسبب لك أحد أقاربك وأصدقائك فى أن تجد راحتك.. كن حذرا فى اختيار كلماتك. سوف تكون أمورك العملية مستقرة.

برج الميزان حظك اليوم السبت 18 يونيو

برج الميزان على الصعيد المهنى..

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

على الصعيد الصحى ..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>الإرهاق و الركود الفكرى يسيطران عليك فى الفترة الأخيرة تحتاج إلى التخلص من كمية الطاقة السلبية المؤثر عليك، من خلال التفاعل مع الأصدقاء فى العمل والدخول فى مشروعات جديدة تساعدك على تبديل طاقتك وتجديد أفكارك وتنمية مهاراتك الشخصية فى العمل.>التأكد من مشاعرك تجاه أحد الأصدقاء الذى تتملكك مشاعر الحب تجاهه، سيغير من شكل علاقتك به، ربما تكون الغيرة دليل على الحب لكن الغيرة فى علاقات الصداقة التى تتحول لحب غير كافية وحدها على تحديد الشكل النهائى للعلاقة، انتظر المزيد من العلامات حتى تتحدد مشاعرك.>الحساسية من الأشياء المزعجة خاصة للفتيات، عليك بالتأكد من الأطعمة التى تسبب تهيج جلدى وتجنبها فى الفترات القادمة، ومعرفة سبل التعامل مع الأمراض وأعراضها أهم من معرفة المرض نفسهن تحتاج إلى زيارة عاجلة للطبيب والالتزام بتعليماته.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش حالة حب خاصة تجمعه بصديق تتغير مشاعره تجاهه وتتحول إلى علاقة حب، نظرات وكلمات رومانسية بسيطة اهم ما يميز العلاقة حالياً، استمتع بهذه اللحظات فالبدايات دائماً أجمل.

برج القوس حظك اليوم السبت 18 يونيو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>أنت على مشارف تحقيق تقدم كبير فى حياتك المهنية ولكن عليك أن تتخذ قرارات مهمة تساعدك على اختيار الاتجاه الذى تريد أن تسلكه عليك أن تحلل الإيجابيات والسلبيات بعناية فقرارك سوف يؤثر على حياتك بشكل كبير فاذا اتخذت القرار الصحيح فسوف يزيد دخلك بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة القادمة.>أنت وشريكك لديكم الكثير من الأفكار اليوم فيمكنك أن تنظم فعاليات فى مكان عملك بشكل جماعى أو ترتب لقاء اجتماعى فى المنزل مع اولادكم! وكل ذلك يساعدكم على تملق مكانة اجتماعية مرموقة وبناء روابط أفضل مع الناس. فقط لا تدعو من لا يتمنون لك امنيات سعيدة.>احتساء كوب من القهوة يوميا مفيد جداً لقلبك فهذا يساعدك على الحصول على مزايا صحية لمعدتك، فاذا قمت يتناول كميات أكبر من المشروبات عليك تناول كميات أكبر من الماء حاول أن تذهب الى اليوغا للذهاب مرة واحدة فى الأسبوع على الأقل إن لم يكن كل يوم لتنشط أجهزتك.>ستواجه اليوم العديد من الأمور الخاصة بسوء الفهم مع الأخرين والعلاقات المتشابكة والأخطاء وسيكون لك نصيب كبير منها اليوم ولكن تنزعج بهذه الأمور حاول أن تأخذ خطوة الى الوراء وتستمتع بالمشاهد الكوميدية التى قد تحدث بسبب هذه الأخطاء والأمور فهذا سيجعل يومك يمر بشكل لطيف فاستمتع به.