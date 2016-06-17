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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: عالجنا الفريق قبل مواجهة الأهلي

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مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: عالجنا الفريق قبل مواجهة الأهلي مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: عالجنا الفريق قبل مواجهة الأهلي

قال أحمد الصغير المدرب العام للإسماعيلى إن لقاء فريقه مع الأهلي له طابع خاص بغض النظر عن مركز الفريقين في جدول الدوري.

الإسماعيلي الذي يحتل المركز السابع في جدول الدوري يلتقي مع الأهلي يوم 24 يونيو الجاري ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من المسابقة .

وأفصح الصغير لـFilGoal.com "مهما كانت الظروف التي يمر بها الأهلي أو الإسماعيلي خلال الموسم، فحين يلتقي الفريقان تجد مباراة كبيرة".

وأضاف "لهذا لا يمكنك أبدا التكهن بنتيجة اللقاء".

وتأتي المباراة في ظل نتائج مهتزة للدراويش بعد التعادل مع إنبي 2-2 والخسارة أمام للمقاصة 3-2 وأمام اتحاد الشرطة بهدفين نظيفين.

ثم تعادل الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي 1-1 ومع سموحة 3-3.

وعن ذلك عقب المدرب العام للدراويش "الجهاز الفني جلس مع اللاعبين لإعدادهم نفسيا بعد النتائج الأخيرة ولتلك المباراة الصعبة أمام الأهلي".

وأتم "تم تحفيز اللاعبين. وجاهزون للأهلي".

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