طلب من مرتضى منصور إلى كوفي.. والأخير يرد

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من محمد كوفي مدافع الفريق تقدم الاعتذار إلى مجلس إدارة النادي وجهازه الفني واللاعبين والجماهير بعد الأزمة الأخيرة التي نُشبت.

وتخلف كوفي عن حضور مران الزمالك يوم الأربعاء، وأغلق هاتفه المحمول بعدما علم بعدم سداد مستحقاته المادية كاملة.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رفض كوفي الجلوس مع مسؤولي الزمالك مع رغبته في فسخ عقده مع الفريق. (طالع التفاصيل) قبل أن يخرج اللاعب ويعتذر عن عدم السفر إلى نيجيريا. (طالع التفاصيل)

وعقد مرتضى منصور جلسة مع كوفي يوم الجمعة حسبما أكد الموقع الرسمي لنادي ليطلب منه الاعتذار إلى النادي بالكامل من مجلس إدارة وجهاز فني وجماهير. وخاصة أنه "تسبب في مشكلة كبيرة داخل الفريق خاصة مع الانتصارات التي يحققها الفريق الأبيض".

وأشار مرتضى لكوفي أنه يجب ألا يتغيب عن التدريبات ويرفض المشاركة في المباريات فأنه "لاعب دولي محترف".

رد كوفي

وعلى الجانب ذاته قدم كوفي اعتذارا لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عما بدر منه مؤخرا حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي.

واعترف كوفي بأنه "ارتكبت خطأ بتغيبي عن تدريبات الفريق. لأنني لاعب محترف ويجب ألا يحدث ذلك". حسبما أوضح الموقع الرسمي.