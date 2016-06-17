مرتضى منصور: رأيت رؤية مُبشرة بخصوص مواجهة الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حظوظ فريقه في التتويج بلقب الدوري المصري ومواجهة الأهلي.

الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 31 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي مع تبقي 3 مواجهات.

وقال مرتضى منصور: "شاهدت رؤية متفائل بيها للغاية بخصوص مباراة الأهلي".

وأضاف في تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك "درع الدوري لا يريد الخروج من الزمالك".

وأتم "هو هنا في مكتبي ويقول (لا أريد الخروج من هنا)".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

بعدها سيواجه الزمالك نظيره المصري يوم الجمعة الموافق 24 من الشهر الجاري.

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