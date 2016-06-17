بالصور.. وزير البيئة يتفقد منظومة النظافة بـ"إمبابة" مستقلا "موتوسيكل"

أجرى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة بمنطقة إمبابة رافقه خلالها البرلمانى إيهاب الخولى، لتفقد منظومة النظافة بالدائرة والوقوف على أسباب الأزمة خاصة بعد تلقيه العديد من الشكاوى بانتشار القمامة بالدائرة .

وفى سابقة ، استقل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة دراجة بخارية " موتوسيكل " أثناء الجولة، حيث تفقد العديد من المناطق بدائرة إمبابة ، ثم عقد لقاء مشترك مع النائب إيهاب الخولى للاستماع إلى رؤيته حول أساليب علاج الأزمة .

ومن جانبه أشاد النائب إيهاب الخولى عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بتحركات الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لافتا إلى أنه استعرض معه أسباب تفاقم أزمة انتشار القمامة بالدائرة، موضحا أن الوزير أبلغه أنه سيمنح فرصة شهرا لعلاج أوجه القصور فى المنظومة .

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