مصادر: وزارة الطيران لديها أجهزة متخصصة لتحليل بيانات الصندوقين الأسودين

قالت مصادر بلجنة التحقيق فى حادث طائرة باريس "إير باص 320"، إن وزارة الطيران تمتلك أجهزة متخصصة للتحقيق في حادث سقوط طائرة باريس، وتحليل بيانات الصندوقين الأسودين ، موضحة أنه في حالة تعرض الصندوقين للتلف سيتم الاستعانة بشركات متخصصة فى إصلاح الأعطال ،وذلك حتى تتمكن من تفريغ محتويات الصندوقين.

وأضافت المصادر أنه في حالة وجود تلفيات كبيرة، يتم إرسال الصندوق إلي لجان متخصة مثلما حدث مع صندوق الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء أواخر العام الماضي.

وأكدت المصادر أن عملية التفريغ ستتم بمجرد التأكد من سلامتهما ، مشيرة إلى أن تفريغ الصندوقين قد يستغرق أسابيع.

- وصول الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى القاهرة تمهيدًا لفحصهما