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داعش الإرهابى يهاجم "حسان" و"الحوينى" و مصطفى العدوى ويصفهم بـ"المرتدين"

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داعش الإرهابى يهاجم "حسان" و"الحوينى" و مصطفى العدوى ويصفهم بـ"المرتدين" داعش الإرهابى يهاجم "حسان" و"الحوينى" و مصطفى العدوى ويصفهم بـ"المرتدين"
أصدر تنظيم داعش الإرهابى ، مقطع حمل عنوان: "موطئ الفاتحين رسالة إلى أهل الكنانة"، شن فيه هجوما عنيفا على الشيوخ السلفيين، والإسلاميين فى ووصفهم بـ"المرتدين".

وعرض الفيديو لقطات عن تسجيلات للشيخ محمد حسان، والشيخ أبو اسحاق الحوينى، والشيخ مصطفى العدوى، ومحمد إساعيل المقدم، أحد مؤسسى الدعوة السلفية، وقال التنظيم في الفيديو :"لقد ساهم المتأسلمون الكاذبون عن إبعاد الناس عن الحقيقة، بخداعهم وكذبهم وتصويرهم الإسلام على أنه دين الكهنوت منحصر فى المسجد والأخلاق بلا حاكمة أو جهاد" ، على حد قولهم.


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