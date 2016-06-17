موجيرينى: نرحب بمشاركة البحرية الأوروبية فى حظر السلاح قبالة سواحل ليبيا

رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، بقرار مجلس الأمن بالسماح للعملية البحرية الأوروبية فى البحر المتوسط " صوفيا "، بتنفيذ حظر السلاح قبالة السواحل الليبية.

وقالت موجيرينى فى بيان لها اليوم، أن القرار يعكس دعم المجتمع الدولى للعمل الذى تقوم به أوروبا من أجل جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة للجميع، ولليبيين بشكل خاص.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى يعقد العزم على دعم جهود المجلس الرئاسى لاستعادة الأمن والإزدهار للشعب الليبى، وأنه يتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطنى حول هذا الهدف.

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