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بالصور.. مسيرة للجالية اليمنية في أمريكا دعمًا لعمليات عاصفة الحزم

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جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة

نظمت الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، مظاهرة أمام البيت الأبيض، دعمًا لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقوم بها دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية لعودة الشرعية، وللتنديد بجرائم مليشيات الحوثي والمخلوع صالح ضد المدنيين، والتدخلات الإيرانية في اليمن.

وجاء تنظيم هذه المظاهرة أمام البيت الأبيض، بالتزامن مع لقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بوزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة

جانب من المظاهرة

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