أخبار عاجلة

بالصور - وصول الدفعة الثانية من جثامين شهداء تفجير طنطا -
خالد يوسف تعليقًا على تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية: يجب مراجعة المنظومة الأمنية -
توديع جثامين شهداء " كنيسة مارجرجس " بـ " الزغاريد " -
نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط

Google+ Print
ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط

مديرية الطب البطرى بأسيوط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط حملة مكبرة لضبط أسواق ومحال الجزارة وجميع منتجاتها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين وأفراد مديرية الأمن .
> كما أسفرت الحملة عن ضبط 64 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهاك الأدمى ،وتحرير قضايا ضد”ج.ح.ح” صاحب محل جزارة كائن بندر منفلوط، حيث ضُبط بحوزة محله 35  كيلو من اللحوم البلدية وكيلو كبدة مذبوحة خارج المجازر.

يالإضافة تحرير محضر ل” م.ر.س” مصاحب محل جزارة بمنفلوط، حيث تم ضبط 15 كيلو من لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي،و3 كيلو من الكبدة والكلاوي غير صالحة، وإيضًا تم ضبط ” هـ. ج.ف”  صاحب محل جزارة بها 10 كيلو من لحوم البلدية غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

من جانبه  قررت اللجنة البيطرية إعدام اللحوم عقب إستئذان النيابة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا