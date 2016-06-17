ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بأسيوط

شنت مديرية الطب البيطرى بأسيوط حملة مكبرة لضبط أسواق ومحال الجزارة وجميع منتجاتها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين وأفراد مديرية الأمن .

> كما أسفرت الحملة عن ضبط 64 كيلو لحوم بلدية غير صالحة للاستهاك الأدمى ،وتحرير قضايا ضد”ج.ح.ح” صاحب محل جزارة كائن بندر منفلوط، حيث ضُبط بحوزة محله 35 كيلو من اللحوم البلدية وكيلو كبدة مذبوحة خارج المجازر.

يالإضافة تحرير محضر ل” م.ر.س” مصاحب محل جزارة بمنفلوط، حيث تم ضبط 15 كيلو من لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي،و3 كيلو من الكبدة والكلاوي غير صالحة، وإيضًا تم ضبط ” هـ. ج.ف” صاحب محل جزارة بها 10 كيلو من لحوم البلدية غير صالحة للإستهلاك الآدمي .

من جانبه قررت اللجنة البيطرية إعدام اللحوم عقب إستئذان النيابة وجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.