مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكى بكفر الشيخ

لقى إبراهيم محمد على 20 سنة سائق، ورضا محمد الشيشتاوى 10 سنوات مصرعهما، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم بالقرب من قرية كفر دخميس بمركز بيلا بين دراجة بخارية وسيارة ملاكى بطريق بيلا بكفر الشيخ.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفيين لمستشفى بيلا المركزى، ومنها لمشرحة كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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