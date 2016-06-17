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عمدة لندن: النقاش حول الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي أصبح سامًا

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عمدة لندن: النقاش حول الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي أصبح سامًا عمدة لندن: النقاش حول الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي أصبح سامًا

صادق خان (عمدة لندن ) - صورة أرشيفية

قال عمدة لندن، صادق خان، اليوم الجمعة، إن الإستفتاء على عضوية الإتحاد الأوروبي أصبح “سامًا” حسب قوله ، مشددًا على ضرورة التفكير في الطريقة التي أجريت بها حملة الإستفتاء وتبني نهج أكثر إعتدالاً من الحملات الجارية الآن.

وأوضح القيادي بحزب العمال، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” أن الطريقة التي تدار بها العملية السياسية في البلاد غير سليمة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعامل مع الناخبين البريطانيين بهذه الطريقة الغير لائقة.

وحول حملة الإستفتاء على عضوية البلاد في الإتحاد الأوروبي، قال عمدة لندن ” أعتقد أننا جميعا يجب أن نعكس الطريقة التي جرت بها حملة الاستفتاء “.. وأضاف ” لست ضد المحاسبة أو عقد مناقشات ساخنة وتفنيد الإدعاءات المطروحة،كما إنى لست ضد السياسة القائمة على الأدلة “.

وتشهد بريطانيا إتهامات متبادلة بين حملتي البقاء والرحيل من أوروبا بين نواب حزب المحافظين الحاكم، ما يهدد وحدة الحزب ويثير تساؤلات حول مستقبله بعد الإستفتاء.

أ ش أ

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