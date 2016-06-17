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البرلمان الألماني يؤجل التصويت على تصنيف المغرب والجزائر وتونس «بلدانًا آمنة»

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البرلمان الألماني يؤجل التصويت على تصنيف المغرب والجزائر وتونس «بلدانًا آمنة» البرلمان الألماني يؤجل التصويت على تصنيف المغرب والجزائر وتونس «بلدانًا آمنة»

البرلمان الألماني

أجل البرلمان الألماني إلى أجل غير مسمى التصويت على تصنيف ثلاث دول هي المغرب والجزائر وتونس “بلدانًا آمنة” بسبب عدم وجود الغالبية الكافية.

وفي حال تم التصويت على تصنيف الدول الثلاث دولا آمنة، فإن ذلك سيسهل عملية رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها مواطنون من هذه الدول، في ظل تدفق كبير للاجئين على ألمانيا، وذلك حسبما ذكرت روسيا اليوم.

ويعارض نواب هذا النص، مبررين ذلك بتقارير عن وجود حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير والتمييز الذي يتعرض له المثليون في الدول الثلاث.

ووافقت ألمانيا العام الماضي على عدد قليل جدًا من طلبات اللجوء من ضمن 26 ألف طلب تقدم بها مواطنون مغاربيون.

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