بيل جيتس: بريطانيا ستصبح أقل جذبًا للتجارة إذا انفصلت عن الاتحاد الأوروبي

حذر بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت اليوم الجمعة من أن بريطانيا ستصبح “بلدًا اقل جاذبية لقطاع الاعمال والتجارة” في حال تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء المزمع اجراؤه الاسبوع المقبل.

وقال جيتس في مقال نشرته صحيفة التايمز اللندنية الجمعة إنه استثمر حوالي مليار دولار من ماله في قطاع البحوث والتطوير في بريطانيا وأن الذي جذبه الى ذلك قدرة بريطانيا على الوصول الى السوق الاوروبية الموحدة وجامعاتها الرصينة وارثها التاريخي في العلوم والابتكار، حسبما ذكرت البي بي سي.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الخميس للمشاركة في استفتاء عام حول ما اذا كانت البلاد ستنفصل عن الاتحاد الاوروبي من عدمه.