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الفاتيكان يستقبل مجموعة ثانية من اللاجئين السوريين

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الفاتيكان يستقبل مجموعة ثانية من اللاجئين السوريين الفاتيكان يستقبل مجموعة ثانية من اللاجئين السوريين

استقبل الفاتيكان الدفعة الثانية من اللاجئين السوريين، منذ الزيارة التي قام بها البابا فرنسيس إلى جزيرة ليسبوس اليونانية في وقت سابق من هذا العام، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، اليوم الجمعة، نقلًا عن المكتب الصحافي للكرسي الرسولي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد قالت الوكالة إن المجموعة، التي تضم 6 بالغين و3 أطفال، وصلت من أثينا أمس الخميس، وستتلقى الرعاية من قبل جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية الإيطالية.

وزار البابا مخيما للاجئين على ليسبوس في أبريل الماضي كبادرة تضامن، وفي خطوة مفاجئة قرر أن يأخذ معه في عودته 12 لاجئًا سوريًا مسلمًا معه.

وأفادت تقارير بأن المجموعة الحالية تشمل اثنين من المسيحيين السوريين.

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