ويندز 10 يقترب من الانطلاق على مايكروسوفت

تقترب شركة مايكروسوفت من إطلاق النسخة التجريبية من ويندز 10، حسبما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية كذلك وتعمل الشركة بشكل مستمر على إطلاق النسخة الجديدة من الويندز الجديد قرابة شهر يوليو القادم.

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة، حسبما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تضيف إمكانية التعرف على 23 لغة جديدة ضمن ميزة الكتابة اليدوية ومن هذه اللغات التى تم إضافتها اللغة الماليزية والأندنوسية وكذلك اللغة السواحلية.

ومن جانبه قامت الشركة بتغيير جذرى فى لوحة المفاتيح خاصةً بخدمة مجمع الملاحظات، حيث تم إيقاف الإختصار لرمز الويندز وتم تعويض ذلك بإمكانية ضغط رمز ويندوز + F لأخذ لقطة تلقائية للشاشة وفتح مجمع الملاحظات لإرسال تلك اللقطة.