الجيش الجزائري يدمر 1600 لغم فرنسي

دمرت وحدات الجيش الجزائري 1603 ألغام تعود للحقبة الاستعمارية الفرنسية على الحدود الشرقية والغربية للبلاد، خلال مايو الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد أوضح مصدر رسمي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه جرى اكتشاف وتدمير 141 لغمًا مضادًا للأشخاص، و10 ألغام مضادة للجماعات بالناحية العسكرية الثانية غرب الجزائر.

وجرى اكتشاف وتدمير 1466 لغمًا مضاد للأشخاص و6 ألغام مضادة للجماعات بالناحية العسكرية الخامسة التي تعني المنطقة الشرقية للجزائر.

وارتفع العدد الإجمالي للألغام المكتشفة والمدمرة بحلول نهاية الشهر الماضي إلى 838492 لغمًا متمثلة في 695064 لغمًا مضاد للأشخاص و137781 لغمًا مضاد للجماعات و5647 لغمًا مضيئًا.