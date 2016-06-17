نائب دائرة المنصورة ينجح فى حل أزمة موقف "الثلاجة"

وافق حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، على نقل موقف الثلاجة خط "المنصورة ـ الإسكندرية"، إلى موقف الأتوبيس الجديد، بدلا من نقله إلى موقف طلخا، بعد قيام سائقى موقف طلخا بالإضراب عن العمل، احتجاجا على ذلك.

وقد تقدم بعض السائقين بشكوى لأحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، والذى قال إن سائقى موقف الإسكندرية تقدموا بطلب لى جاء فيه إن المحافظة بصدد إخلاء موقف الثلاجة، تنفيذا لحكم قضائى وأعلنوا رغبتهم فى نقل الموقف إلى موقف الأتوبيس الجديد لتخوفهم من نقل الموقف لطلخا.

وشرعت الجهات المعنية فى نقل الموقف لمنطقة جديلة الأمر الذى لاقى عدم ارتياحا من أهالى جديلة، نظرا لأن المكان المحدد كان سيؤدى لاختناق مرورى بمدخل جديلة الأمر الذى استدعانى للتدخل لدى محافظة الدقهلية، والجهات المعنية لنقل الموقف إلى موقف الأتوبيس الجديد.

ووافق المحافظ على ذلك وتم نقل الموقف اليوم بحضورى والعميد ممدوح الحصى مدير المرور الجديد والرائد شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، وتمت عملية النقل فى سهولة ويسر وإنهاء لأزمة دامت عدة سنوات مع احتفاظ المدينة بوجود موقف للإسكندرية، تيسيرا على المسافرين من أبناء المدينة بدلا من اضطرارهم للسفر من طلخا الأمر الذى قد يزيد من التكلفة عليهم.

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