بالصور.. حفل تكريم أبطال حرب أكتوبر بدار الأوبرا

أقيم، مساء اليوم الجمعه، حفلًا لتكريم قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة ، بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان “الدور العربي والعالمي في نصر اكتوبر”، برعاية الدكتورة غادة مبارك رئيس صالون الوعى الثقافى بذكرى انتصارات أكتوبر والعاشر من رمضان .

وشارك في الحفل كلا من سفير كوريا الشمالية والجزائر والعراق وفنزويلا وكذلك الدوبلوماسي أحمد قذاف الدم .

وتم تكريم أبطال حرب أكتوبر وسفراء بعض الدول العربية المشاركه في حرب أكتوبر واعطاء دروع النصر لرجال النصر وهم ” اللواء مهندس محمد مرسى سلام ، المهندس أحمد سلام وحصل على الدكتوره الفخرية ، اللواء ماهر عبدالحميد مصطفى على، اللواء صبري أحمد سراج، اللواء خالد سعد عبد العليم ، اللواء أحمد صلاح حسن، اللواء مراد الحسينى، اللواء أحمد محمد الدميرى، اللواء جلال مبارك محمد حسن، العميد مصطفى حسنين نجيب، اللواء فتح الله عبد الحميد، اللواء حسن نصار، اللواء وفائي جلال، اللواء عصام الدين عبد الرازق، اللواء محمد قنديل خليفة، اللواء ، ومحمد عبد المنعم عبد الحميد، اللواء شريف عجيز محمد، اللواء عبد الهادي رشوان، اللواء السيد وجدي متولي، اللواء اشرف عبد المحسن شاور، اللواء حسام العسوى، اللواء يحيى ذكريا، اللواء احمد إدريس”.

وكان من بين حضور هذا الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة ريم التوني، والفنانة ميار الببلاوي، والفنانة ايمان ايوب، والفنانة ميساء، والفنانة وروان فؤاد.

المراسل: عمر جمال