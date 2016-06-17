"مرور الجيزة" تضبط 445 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة، خلال حملات بقطاع أكتوبر، اليوم الجمعة، من ضبط 445 مخالفة متنوعة، منها 129 مخالفة نموذج 125، و28 مخالفة رخص بدون تسيير، وحجزت 13 توك توك، وضبطت 26 دراجة نارية بدون لوحات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مرور الجيزة يضبط 533 مخالفة متنوعة بأكتوبر

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