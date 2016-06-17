رئيس وزراء العراق: استعدنا معظم الفلوجة من يد تنظيم داعش

قال رئيس الوزراء العراقي إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على معظم مدينة الفلوجة عدا بعض جيوب مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى.

واضاف حيدر العبادى عبر التلفزيون العراقى مساء اليوم الجمعة، إن القوات العراقية شددت من سيطرتها على داخل المدينة، وأن هناك بعض الجيوب التي بحاجة إلى تطهير في غضون ساعات.

في وقت سابق، قال قائد القوات الخاصة العراقية العميد الركن حيدر العبيدى إن قواته سيطرت على نحو 80 في المائة من المدينة، ويتركز مقاتلو الدولة الإسلامية في العديد من المناطق على الطرف الشمالى للمدينة.