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أوباما وبن سلمان يناقشان جهود الرياض لتحسين الاقتصاد والأمن

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أوباما وبن سلمان يناقشان جهود الرياض لتحسين الاقتصاد والأمن أوباما وبن سلمان يناقشان جهود الرياض لتحسين الاقتصاد والأمن
أشاد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بجهود المملكة لتنويع الاقتصاد وجعله أقل اعتمادا على عائدات النفط.

والتقى أوباما فى المكتب البيضاوى اليوم الجمعة، ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان. وأعلن البيت الأبيض أن أوباما اشاد به لسعيه تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وقالت جنيفر فريدمان، الناطقة باسم البيت الأبيض، إن أوباما شكر المملكة على إسهاماتها فى التحالف العسكرى الذى يقاتل تنظيم داعش، مضيفة أن الزعيمين ناقشا الحاجة إلى عملية انتقال سياسى فى سوريا فى عدم وجود الرئيس بشار الأسد.

وذكرت فريدمان كذلك أنهما أعربا عن دعمهما لحكومة الوفاق الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، وناقشا أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار فى المنطقة، مضيفة أن ولى ولى العهد السعودى أعرب بدوره عن دعمه للاتفاق المناخى العالمى المبرم فى باريس.

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مصر 365

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