تاجيل محاكمة المتهمين بقتل المعارض التونسى "بلعيد" الى 28 اكتوبر

افادت مراسلة فرانس برس ان محاكمة 24 تونسيا متهمين بالتورط فى اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد فى 2013، ارجئت مجددا الى 28اكتوبر بعد جلسة صاخبة.

وبعد ثلاث ساعات من بدء الجلسة فى قاعة مكتظة قرر القاضى رفعها بسبب تبادل الاهانات بين محامى الدفاع والادعاء بالحق المدنى.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة سفيان السليطى لفرانس برس ان جلسة جديدة ستعقد فى 28 اكتوبر. وكانت المحاكمة بدأت قبل عام.

وتم اغتيال شكرى بلعيد اليسارى المعارض لحزب النهضة الاسلامى الذى كان حاكما فى تونس فى 2013، امام منزله صباح 6 فبراير 2013 ما تسبب بازمة سياسية فى البلاد التى كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.

ونسبت السلطات عملية الاغتيال الى التيار الجهادى واعلنت بعد عام من ذلك انها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضى، لكن اسرة شكرى بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطا لا تزال غامضة فى الملف وطالبت بان تعرف الحقيقة كاملة.

الحوار التونسى (المركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان).