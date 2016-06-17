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التلفزيون الإسرائيلى: قيادات حماس تضغط على مشعل لترك المكتب السياسى للحركة

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التلفزيون الإسرائيلى: قيادات حماس تضغط على مشعل لترك المكتب السياسى للحركة التلفزيون الإسرائيلى: قيادات حماس تضغط على مشعل لترك المكتب السياسى للحركة
كشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى، اليوم الجمعة، النقاب عن أن قيادات حركة حماس فى قطاع غزة، مارسوا ضغوطا على رئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، لعدم خوض رئاسة المكتب لفترة ثالثة معربة عن رفضها توليه قيادة الحركة.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الأسير الفلسطينى السابق يحيى سنوار، أبرز المرشحين لرئاسة المكتب السياسى، خلفا لمشعل بعد قضاء فترتين فى رئاسة المكتب السياسى.

وقالت القناة أن "سنوار" الذى أفرج عنه خلال صفقة الجندى الأسير جلعاد شاليط، سيكون القائد القادم للحركة، وأن قيادات الحركة قد أجمعت على شخصه.


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