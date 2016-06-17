إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية

أحالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مدير مدرسة، بإدارة بنى عبيد التعليمية، للنيابة العامة، بعد ثبوت اتجاره بالمواد المخدرة متخذا المدرسة محلا لذلك.

وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن لجنة متابعة، كانت تقوم ببعض الأعمال الإدارية بمدرسة ديرب الخضر، بمركز بنى عبيد، واكتشفت أن هناك بعض المواد المخدرة بدولاب بحجرة مدير المدرسة.

وعثرت لجنة المتابعة، على عدة أقراص مخدرة "تامول"، وأفيون، وقطع من الحشيش، وتم نقل مدير المدرسة على الفور إلى مدرسة أخرى، بمنصب مماثل لوظيفته قبل توليه إدارة المدرسة، وتجريده من كل الحوافز والامتيازات المادية.

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