أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية

Google+ Print
إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية
أحالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مدير مدرسة، بإدارة بنى عبيد التعليمية، للنيابة العامة، بعد ثبوت اتجاره بالمواد المخدرة متخذا المدرسة محلا لذلك.

وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن لجنة متابعة، كانت تقوم ببعض الأعمال الإدارية بمدرسة ديرب الخضر، بمركز بنى عبيد، واكتشفت أن هناك بعض المواد المخدرة بدولاب بحجرة مدير المدرسة.

وعثرت لجنة المتابعة، على عدة أقراص مخدرة "تامول"، وأفيون، وقطع من الحشيش، وتم نقل مدير المدرسة على الفور إلى مدرسة أخرى، بمنصب مماثل لوظيفته قبل توليه إدارة المدرسة، وتجريده من كل الحوافز والامتيازات المادية.


>تعليم الدقهلية تطلق موقعا لقبول رياض الأطفال بمدارس اللغات والمتميزة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365