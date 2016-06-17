وصول الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى القاهرة تمهيدًا لفحصهما

قالت مصادر بلجنة التحقيق الخاصة بالطائرة المصرية المنكوبة، إن الصندوقين الأسودين وصلا إلى القاهرة بعد أن أمرت النيابة بفحصهما وتفريغ محتوياتهما، وذلك تمهيدًا لإعلان نتائج التفريغ.

وأضافت المصادر أنه حتى الآن لم يتم فحص الصندوقين، وإثبات حجم التلفيات بهما، وإن كان هناك أى تضرر حدث لهما نتيجة وجودهما فى مياه البحر المتوسط لما يقرب من الشهر.

وأكدت المصادر أن عملية التفريغ ستتم بمجرد التأكد من سلامتهما، مشيرة إلى أن التفريغ وخاصة الصندوق الخاص بتسجيل بيانات الطائرة يحتاج إلى عدة أيام وقد تصل إلى أسابيع.

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