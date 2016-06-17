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مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص بقنا

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مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص بقنا مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص بقنا
نشبت منذ قليل، مشاجرة بين عائلتين بمركز قوص فى قنا، بسبب تجدد خلاف قديم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

ومن جانبه أفاد مصدر أمنى، أن مشاجرة نشبت بين أفراد من عائلتى العبابدة والحجيرات بمركز قوص بسبب تجدد خلاف قديم بين العائلتين.

وأسفرت الاشتباكات بين العائلتين عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، جارى نقلهم إلى مستشفى قوص المركزى، وانتقلت قوة أمنية فى محاولة للسيطرة على الأوضاع وفض الاشتباكات بين العائلتين والتوصل إلى هوية الضحايا والمصابين.


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