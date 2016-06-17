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إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية

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إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية إحالة مدير مدرسة للنيابة العامة لاتجاره فى المخدرات بالدقهلية

النيابة العامة

مراسل ONA

أحالت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، مدير مدرسة، بإدارة بنى عبيد التعليمية، للنيابة العامة، بعد ثبوت اتجاره بالمواد المخدرة متخذًا المدرسة محلًا لتلك التجارة.

وعثرت لجنة المتابعة، التي كانت تقوم ببعض الأعمال الإدارية بمدرسة ديرب الخضر، بمركز بنى عبيد على أقراص مخدرة، وأفيون، ومخدر الحشيش، بدولاب بحجرة مدير المدرسة.

وقال على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم نقل مدير المدرسة إلى مدرسة أخرى، بمنصب مماثل لوظيفته قبل توليه إدارة المدرسة، وتجريده من كل الحوافز والامتيازات المادية.

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