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الصحة العالمية: مكافحة فيروس «زيكا» تحتاج 122 مليون دولار

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الصحة العالمية: مكافحة فيروس «زيكا» تحتاج 122 مليون دولار الصحة العالمية: مكافحة فيروس «زيكا» تحتاج 122 مليون دولار

منظمة الصحة العالمية
>صورة أرشيفية

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة،إن تكاليف مواجهة فيروس “زيكا” المُنتشر في الأمريكيتين تصل إلى نحو 122 مليون دولالا،وأوضحت المنظمة  في بيان أوردته قناة سكاي نيوز ، أنها ستخصص 122 مليون دولار من الأموال لتطبيق خُطة مكافحة الفيروس، الرامية إلى دعم النساء والفتيات في سن الحمل، وتستمر الخُطة حتى ديسمبر 2017.

وأضافت المنظمة أنها أعدت مراجعة شاملة للاستراتيجية المشتركة مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بشأن كيفية التعامل مع الفيروس، وأن هناك حاجة لتركيز الدعم على  النساء والفتيات اللاواتى فى سن الحمل.

ومن جانبها قالت المدير العام للمنظمة مارجريت تشان،إنه تم جمع الكثير من المعلومات عن الفيروس وكيف ينتشر وعواقب الإصابة به والسيطرة عليه،وذلك منذ وضعت السلطات الصحية العالمية خطتها الأولية للتصدي له في وقت سابق هذا العام.

يذُكر أن الفيروس قد أثار  قلقًا في الأمريكيتين منذ تسجيل إصابة مواليد بعيب خُلقي وهو صغر حجم الجمجمة في البرازيل وهي الدولة الأكثر تضررًا من إنتشار المرض.

أ ش أ

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