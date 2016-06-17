أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل ..النظام الغذائى "عالى الدهون" يؤثر على ثلاثة أجيال فى المستقبل

Google+ Print
للحوامل ..النظام الغذائى "عالى الدهون" يؤثر على ثلاثة أجيال فى المستقبل للحوامل ..النظام الغذائى "عالى الدهون" يؤثر على ثلاثة أجيال فى المستقبل
ذكرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائى عالى ، وارتفاع نسبة السكر فى الحمل يرفع خطر الإصابة بولادة جنين ميت ومصاب بالتشوهات الخلقية، ويعانى من السمنة فى المستقبل، وأمراض القلب، لكن دراسة جديدة كشفت عن أن مخاطر الدهون لا تنتهى مع الجيل الأول بل تمتد لثلاث أجيال قادمة على الاقل.

وأوضح الدكتور كيلى مولى، من كلية الطب بجامعة واشنطن فى سانت لويس، أن السمنة فى الحمل أمر شائع ويمكن أن تزيد بعض المخاطر المتعلقة بالولادة .

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن هناك ما يقرب من 60% من النساء تبدأ الحمل فوق الوزن الطبيعي، وأقل من 30% من النساء تتبع نظام غذائى خلال فترة الحمل.
>وقال "مولي" :"النتائج التى توصلنا إليها تشير إلى أن بدانة الأم يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الأجيال اللاحقة وهذا مهم بشكل خاص لأن أكثر من ثلثى النساء فى سن الإنجاب فى الولايات المتحدة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة".

وقال باحثون إن هذه الدراسة هى الأولى التى تظهر أن السمنة فى الحمل يمكن أن تؤدى إلى التشوهات الجينية التى يتم تمريرها من خلال سلالة الإناث إلى ثلاثة أجيال فى المستقبل، مع زيادة مخاطر الإصابة بداء السكرى من النوع 2 وأمراض القلب.

وقد نشرت نتائج اللدراسة عبر الموقع الإخبارى الامريكى “Health day News”، وذلك فى السابع عشر من شهر يونيو الجاري.


>للحوامل.. تعرفى على سبب تورم القدمين "الطبيعى" فى أواخر الحمل
>

والهرمونات الأنثوية تسبب سرطان الثدى.. حملة "الفول فرى": الأطعمة غير الصحية سبب رئيسى فى الإصابة بالسرطان
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم