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حاكم رأس الخيمة يعزي في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي

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حاكم رأس الخيمة يعزي في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي حاكم رأس الخيمة يعزي في شهيدي الوطن الزيودي واليماحي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الرائد طيار أحمد محمد الزيودي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحلاة بالفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


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> كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الملازم أول طيار عبدالله محمد اليماحي الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية " إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مربض في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم العزاء .. الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي .
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