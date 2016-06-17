علاج حب الشباب بزيت شجرة الشاي

يعتبر زيت شجرة الشاي من الزيوت العطرية المميزة، والتي لها خصائص مضادة للجراثيم. إنه يساعد على التخلص من التهابات الجلد. فزيت شجرة الشاي من المطهرات الطبيعية الرائعة لتطهير البشرة، كما أنه يعتبر بديلًا رائعًا للبنزويل بيروكسايد الذي يعتبر علاجًا سريعًا للتخلص من البثور وعيوب الوجه.

إليك العلاجات والاستخدامات المختلفة لزيت شجرة الشاي للتخلص من عيوب البشرة:



1.علاج تهيج البشرة واحمرارها: قومي بوضع 3 قطرات من زيت شجرة الشاي وتخفيفها بملعقة من زيت اللوز أو زيت الجوجوبا وتطبيقها على بشرتك بواسطة قطنة نظيفة. اتركيها لبضع ساعات، ثم اشطفي بشرتك كالمعتاد. سيساعدك ذلك على تقليل الاحمرار وتهيج البشرة.

2.لحب الشباب: استخدمي زيت شجرة الشاي على بشرتك بشكل منتظم لجعل بشرتك أكثر تألقًا وسلاسةً، لأنه يُقلّل من البكتيريا والالتهابات التي تسبّب حب الشباب.

3. لرائحة جسم عطرة: تظهر رائحة العرق على الجسم نتيجة نمو البكتيريا على البشرة؛ وللتخلص من رائحة الجسم الكريهة، عليك الاستحمام بصابون زيت شجرة الشاي للتقليل من ظهور البكتيريا ذات الرائحة الكريهة.

4.حماية الجروح: خصائص زيت شجرة الشاي المطهّرة تعتبر بديلًا ممتازًا لعلاج ومنع الالتهابات، فاستخدميه دائمًا عند تعرّضك لأيّ جرح لمنع الالتهاب؛ كما أنّ الاستخدام اليومي له يمنع ظهور العدوى والفطريات التي تضرّ بالبشرة.

5. للحلاقة: يمكن استخدام زيت شجرة الشاي لتشكيل رغوة عند الحلاقة، فهو يعمل كبديل مضاد للجراثيم، كما أنه يرطّب الجلد؛ كما يمكنك استخدام صابون شجرة الشاي لغسل البشرة بعد إزالة الشعر؛ فهو مهدئ رائع للجلد ويمنع أيّ تهيج للبشرة.