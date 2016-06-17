مجيد زهر: سميرة سعيد مميزة بالمكياج الناعم

بيروت - سيدتي نت

بعد تعاونه مع عدد كبير من الفنانات منهن ديما قندلفت ولطيفة التونسية وسلاف فواخرجي، أشرف خبير الريلوكينغ مجيد زهر على آخر جلسة تصوير خضعت لها سميرة سعيد. فخلال زيارتها الى بيروت قبل اسابيع، صوّرت النجمة مجموعة أغلفة لعدد من المجلات العربية، وأشرف على اللوك مجيد زهر. يلفت زهر إلى أنه تعاون مع سميرة للمرة الاولى، وأحبّ أن يظهرها بمكياج متجدد، لكنه يشبه شخصيتها الجريئة. من ناحية الشعر، نفذ مجيد عدداً من اللوكات الاوروبية، منها تسريحة الضفائر والغرة على جانب الوجه اضافة الى الشعر الطويل بواسطة الخصل الاصطناعية. أما بالنسبة إلى المكياج، فقد وجد زهر أن غالبية خبراء التجميل كانوا يطبقون المكياج القوي للنجمة بينما الناعم هو الأجمل عليها. لذلك نفذ لها ألوان الـ "نيود"، وركز على ابراز العينين عبر الرموش الاصطناعية.