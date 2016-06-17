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بالفيديو.. انفجار سيارة ربع نقل محملة بالسولار والمازوت فى الوادى الجديد

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بالفيديو.. انفجار سيارة ربع نقل محملة بالسولار والمازوت فى الوادى الجديد بالفيديو.. انفجار سيارة ربع نقل محملة بالسولار والمازوت فى الوادى الجديد
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بمركز بلاط التابع لمحافظة الوادى الجديد، من السيطرة على حريق نشب فى سيارة ربع نقل تابعة لأحد المقاولين العاملين بقطاع رصف الطرق بعد أن امتدت النيران لمواد مشتعلة تحملها السيارة وتسببت فى احتراقها وانفجارها، دون وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.


>ورد اخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد بنشوب حريق فى سيارة ربع نقل محملة بالسولار والمازوت، حيث انتقل لموقع الحريق وحدات الدفاع المدنى بمركز بلاط وقوة شرطة من مركز بلاط بقيادة الرائد محمد ناجى رئيس مباحث المركز، وتمت السيطرة على النيران رغم انفجار السيارة أثناء محاولة إطفائها وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.


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مصر 365

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