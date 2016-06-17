النائبة نادية هنرى تستقيل من منصب أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار

قالت النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنها تقدمت اليوم الجمعة باستقالة مسببة إلى رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، والأمين العام نادر الشرقاوى من منصبها كأمينة المرأة، مشيرة إلى عدم قدرتها على مواصلة الدور الذى كانت تأمل فى تحقيقه نظرًا إلى الظروف المحيطة.

وأكدت هنرى لـ"اليوم السابع" أنها ستواصل ما كانت تقوم به تجاه قضايا المرأة للنهوض بقضاياها من خلال المجتمع المدنى ومن خلال مشروع "يديكى العافية" الحملة التى سبق، وإن اطلقتها منذ فترة لمساندة المرأة المعيلة.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار إلى أنها ستواصل دورها كعضو بحزب المصريين الأحرار ومجلس النواب، متمنية لأمانة المرأة التوفيق فى مجال النهوض بقضايا المرأة.

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