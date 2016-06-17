محافظ سوهاج يُقرر إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع"

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع" حديقة الطفل الموجودة بشارع السيد سليمان بحى شرق سوهاج، جاء ذلك عقب تفقد للمنطقة، حيث كلف الوحدة المحلية لحى شرق بسرعة تطوير وتجميل المنطقة ورفع مستوى النظافة بشوارع المنطقة.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذى يقوم بالإشراف وإدارة حديقة الطفل بإعادة تطويرها، وضم ألعاب جديدة حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بأوقاتهم خلال زيارتها، على أن يتم أيضًا رفع كفاءة الحمامات ودورات المياه الموجودة بها.

كما تم رفع الاشغالات الموجودة فى شوارع المنطقة، والتى تعيق حركة المرور وسير المواطنين، حيث تلاحظ وجود عدد من السيارات بأحد الشوارع منذ فترة طويلة، وتم تكليف إدارة المرور بفحص السيارات ونقلها لمكان آخر تيسيرًا لحركة المرور.

كما سيتم دهان البلدورات وإعادة ترميم الشوارع، وتركيب كشافات إضاءة حديثة موفرة للطاقة .

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