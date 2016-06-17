أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ سوهاج يُقرر إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع"

Google+ Print
محافظ سوهاج يُقرر إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع" محافظ سوهاج يُقرر إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع"
قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إعادة تطوير وتجميل "نادى الطلائع" حديقة الطفل الموجودة بشارع السيد سليمان بحى شرق سوهاج، جاء ذلك عقب تفقد للمنطقة، حيث كلف الوحدة المحلية لحى شرق بسرعة تطوير وتجميل المنطقة ورفع مستوى النظافة بشوارع المنطقة.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، الذى يقوم بالإشراف وإدارة حديقة الطفل بإعادة تطويرها، وضم ألعاب جديدة حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بأوقاتهم خلال زيارتها، على أن يتم أيضًا رفع كفاءة الحمامات ودورات المياه الموجودة بها.

كما تم رفع الاشغالات الموجودة فى شوارع المنطقة، والتى تعيق حركة المرور وسير المواطنين، حيث تلاحظ وجود عدد من السيارات بأحد الشوارع منذ فترة طويلة، وتم تكليف إدارة المرور بفحص السيارات ونقلها لمكان آخر تيسيرًا لحركة المرور.

كما سيتم دهان البلدورات وإعادة ترميم الشوارع، وتركيب كشافات إضاءة حديثة موفرة للطاقة .

نادى الطلائع بسوهاج (1)

نادى الطلائع بسوهاج (2)

نادى الطلائع بسوهاج (3)

نادى الطلائع بسوهاج (4)


>استياء أهالى قرية مشطا بسوهاج بعد قرار نقل موقف السيارات خارج المدينة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365