بالصور.. متطوعون من الشباب والأطفال ينتشرون لإفطار الصائمين بالوادى الجديد

واصل العشرات من شباب وأطفال محافظة الوادى الجديد نشاطهم اليومى منذ بدء شهر رمضان المبارك بالانتشار على نواصى الطرق ومفترقاتها، انتظارا للمسافرين والركاب لتقديم المشروبات الباردة والعصائر لهم وقت أذان المغرب، حيث حرص الشباب والأطفال على الانتشار بصورة كبيرة فى جميع مداخل ومنافذ المدن الرئيسية بصفة تطوعية دون أية انتماءات.

وحرص آخرون من شباب الأحياء السكنية بإعداد العصائر والمثلجات والمياه الباردة لتقديمها إلى المصلين داخل المساجد عقب الأذان مباشرة، بالإضافة إلى تجهيز أطباق الفواكه والتمور فى المنازل وتقديمها للمصلين فى المساجد فور انتهاء الأذان.

تداول صورة لرجل يوزع التمر على الصائمين مرتديًا زى "بات مان"

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