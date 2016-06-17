بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد العمارات السكنية أمام الجامعة بعد رفع المخلفات

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، العمارات السكنية الموجودة أمام مقر جامعة سوهاج بمدينة ناصر، حيث هذب مسئولى حى شرق الأشجار ودهان البلدورات وتركيب كشافات الإضاءة الحديثة، وكلف رئيس الحى بسرعة رفع مخلفات الأشجار من المنطقة، وتم الاستعانة بمعدات حى غرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تسعى إلى تطوير جميع الحدائق العامة والتى كانت مؤجرة من قبل، حيث تم وضع خطة زمنية ودراسة هندسية لتطوير تلك الحدائق والظهور بالشكل الحضارى الذى يليق بالمواطن السوهاجى، على أن يكون الدخول لتلك الحدائق مجانى لكل أفراد الأسرة السوهاجية.

كما تم تكليف الوحدة المحلية لحى شرق بتوفير عدد 200 سلة للقمامة على أن يتم وضعها فى الشوارع الرئيسية والفرعية والكورنيش وبالحدائق العامة بهدف تحسين مستوى النظافة داخل شوارع الحى.

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