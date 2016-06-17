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نشرة ONA الرمضانية ا الشيف الشربيني في احداث “القيصر”..أحمد فهمي متهم بالقتل في” الميزان”. .” فطار العيلة ” مع الشرشابي على “نجوم إف إم”

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نشرة أونا الرمضانية

نشرة أونا الرمضانية

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

ظهر الشيف الشربيني مذيع الـ” CBC” سفرة، خلال أحداث مسلسل “القيصر”، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة “ontv” ..للمزيد

الشيف الشربيني

الشيف الشربيني

 

تقدم الإعلامية نجلاء الشرشابي، برنامجًا رمضانيًا على راديو «نجوم إف إم» يحمل عنوان «فطار العيلة» يذاع البرنامج في تمام الساعة الثالثه عصرًا حتى 3:10 ..للمزيد

فطار العيلة مع نجلاء الشرشابي

فطار العيلة مع نجلاء الشرشابي

 

يستضيف برنامج المرايا، المذاع على شاشة صدى البلد الفنانة «لبنى عبد العزيز» على مدار حلقتي السبت والأحد فى الخامسة والنصف مساءًا قبل الإفطار ..للمزيد

الفنانة لبنى عبد العزيز

الفنانة لبنى عبد العزيز

أمر الضابط خالد الذي يجسده الفنان باسل خياط، بالقبض على الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية المذيع عمرو أمين، عقب العثور على السلسلة الخاصة بـ”لينا” إبنة الفنان صبري فواز، وذلك ضمن أحداث مسلسل “الميزان”..للمزيد

الفنان أحمد فهمي

الفنان أحمد فهمي

حصلت وكالة أنباء« ONA »، على مستند ضوئي، يفيد بتوصية لجنة فض المنازعات، بإلغاء قرار وقف برنامج « ثوار لآخر مدى»، على شاشة قناة «القاهرة»، وما يترتب عليه من عودة فريق عمل البرنامج، وصرف كافة مستحقاتهم المالية والمتمثلة في الحوافز واللائحة..للمزيد

برنامج ثوار لأخر المدي

برنامج ثوار لأخر المدي

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أونا

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