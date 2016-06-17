نشرة ONA الرمضانية ا الشيف الشربيني في احداث “القيصر”..أحمد فهمي متهم بالقتل في” الميزان”. .” فطار العيلة ” مع الشرشابي على “نجوم إف إم”

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» نشرتها الإخبارية الخاصة بتغطية الأعمال الرمضانية، من برامج ومسلسلات وغيرها من الأخبار الخاصة، بوسائل الإعلام على مختلف القنوات.

ظهر الشيف الشربيني مذيع الـ” CBC” سفرة، خلال أحداث مسلسل “القيصر”، الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة “ontv” ..للمزيد

تقدم الإعلامية نجلاء الشرشابي، برنامجًا رمضانيًا على راديو «نجوم إف إم» يحمل عنوان «فطار العيلة» يذاع البرنامج في تمام الساعة الثالثه عصرًا حتى 3:10 ..للمزيد

يستضيف برنامج المرايا، المذاع على شاشة صدى البلد الفنانة «لبنى عبد العزيز» على مدار حلقتي السبت والأحد فى الخامسة والنصف مساءًا قبل الإفطار ..للمزيد

أمر الضابط خالد الذي يجسده الفنان باسل خياط، بالقبض على الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية المذيع عمرو أمين، عقب العثور على السلسلة الخاصة بـ”لينا” إبنة الفنان صبري فواز، وذلك ضمن أحداث مسلسل “الميزان”..للمزيد

حصلت وكالة أنباء« ONA »، على مستند ضوئي، يفيد بتوصية لجنة فض المنازعات، بإلغاء قرار وقف برنامج « ثوار لآخر مدى»، على شاشة قناة «القاهرة»، وما يترتب عليه من عودة فريق عمل البرنامج، وصرف كافة مستحقاتهم المالية والمتمثلة في الحوافز واللائحة..للمزيد