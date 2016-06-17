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#في_اليورو - 5 أرقام تحكي عن كارثة السويد وفخر إيطاليا

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#في_اليورو - 5 أرقام تحكي عن كارثة السويد وفخر إيطاليا #في_اليورو - 5 أرقام تحكي عن كارثة السويد وفخر إيطاليا

لأول مرة منذ يورو 2000 يفوز منتخب إيطاليا في أول مباراتين لهما وهو يلعب في مرحلة المجموعات من كأس أمم أوروبا.

تحقق ذلك حين فاز منتخب إيطاليا بهدف على السويد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في البطولة التي تقام على أرض فرنسا.

ماذا عن باقي الأرقام القياسية التي ظهرت في المباراة؟

1- منتخب السويد الوحيد في اليورو حتى الآن الذي لم يسدد أي تسديدة على المرمى.

2- وقع نجم المنتحب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في مصيدة التسلل 8 مرات، وهو الرقم الأكبر في يورو 2016.

3- في أخر 16 مباراة للمنتخب السويدي في اليورو فاز الفريق الأصفر فقط في 3 وخسر 8 وتعادل في 5 .

4- أهداف الإيطالي التي قادته لتحقيق الانتصار و جاءت في الأوقات القاتلة في اليورو هي:

• هدف أنطونيو كاسانو في شباك المنتخب البلغاري في يورو 2004 والذي جاء في الدقيقة 94.

• هدف أليساندرو ديل بييرو في شباك المنتخب السويدي في الدقيقة 88 في يورو 2000.

هدف ا إيدير في شباك زملاء زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 87.

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