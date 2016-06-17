المرصد السورى: تسعة قتلى فى قصف لقوات النظام على حلب

قتل تسعة مدنيين، اليوم الجمعة، فى قصف جوى ومدفعى استهدف الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب فى شمال سوريا غداة اعلان موسكو عن هدنة لمدة 48 ساعة، وفق ما افاد المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن قتل ثمانية مدنيين، بينهم خمسة فى حى القاطرجى وثلاثة فى حى طريق الباب، فى قصف جوى لقوات النظام بالبراميل المتفجرة، كما قتل آخر فى قصف مدفعى استهدف طريق الكاستيلو.

واشار عبد الرحمن الى اصابة حوالى 20 آخرين بجروح، كما ان من بين القتلى طفل واحد على الاقل.

وشهدت الاحياء الشرقية هدوءا طوال اليوم ليستأنف القصف الجوى عصرا حيث استهدف مناطق سكنية فى حيى القاطرجى وطريق الباب، وفق مراسل فرانس برس فى الجهة الشرقية.

وتعد الاحياء الشرقية بحكم المحاصرة منذ مطلع الشهر الحالى مع استهداف قوات النظام اى حركة على طريق الكاستيلو، وهى طريق الامداد الوحيدة المتبقية لهذه الاحياء باتجاه غرب البلاد.

وردا على هذه الغارات قصفت الفصائل المعارضة بالقذائف الاحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، بحسب المرصد.

واتى هذا القصف المتبادل غداة اعلان موسكو عن هدنة جديدة فى مدينة حلب لمدة 48 ساعة اعتبارا من الخميس بهدف خفض مستوى العنف المسلح وتهدئة الوضع.