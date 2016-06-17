ولى ولى العهد السعودى يطلب عقد اجتماع مع بان كى مون

قالت الأمم المتحدة إن ولى ولى العهد السعودى طلب عقد اجتماع مع الأمين العام بان كى مون.

ويريد ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بحث الجدل الدائر حول إدراج التحالف الذى تقوده السعودية فى قائمة سوداء حول مقتل واصابة نحو 1200 طفل فى الصراع فى اليمن العام الماضى ومن ثم رفعه من القائمة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة تقديم الأمير الطلب دون أن يخوض فى مزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضى، قال بان انه رفع مؤقتا التحالف الذى تدعمه الولايات المتحدة من القائمة السوداء حول انتهاك حقوق الطفل فى انتظار إجراء مراجعة مشتركة للحالات بسبب تهديد داعمى التحالف بوقف تمويل العديد من برامج الأمم المتحدة. وأضاف بان انه يقف الى جانب التقرير الذى قال "انه يصف فظائع ما كان لأى طفل أن يواجهها.