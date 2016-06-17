أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولى ولى العهد السعودى يطلب عقد اجتماع مع بان كى مون

Google+ Print
ولى ولى العهد السعودى يطلب عقد اجتماع مع بان كى مون ولى ولى العهد السعودى يطلب عقد اجتماع مع بان كى مون
قالت الأمم المتحدة إن ولى ولى العهد السعودى طلب عقد اجتماع مع الأمين العام بان كى مون.

ويريد ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بحث الجدل الدائر حول إدراج التحالف الذى تقوده فى قائمة سوداء حول مقتل واصابة نحو 1200 طفل فى الصراع فى اليمن العام الماضى ومن ثم رفعه من القائمة.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اليوم الجمعة تقديم الأمير الطلب دون أن يخوض فى مزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضى، قال بان انه رفع مؤقتا التحالف الذى تدعمه الولايات المتحدة من القائمة السوداء حول انتهاك حقوق الطفل فى انتظار إجراء مراجعة مشتركة للحالات بسبب تهديد داعمى التحالف بوقف تمويل العديد من برامج الأمم المتحدة. وأضاف بان انه يقف الى جانب التقرير الذى قال "انه يصف فظائع ما كان لأى طفل أن يواجهها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية