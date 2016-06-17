5 حيل للتخلّص من آثار شقاوة الأطفال

لا تخلو المنازل من العلامات والبقع، خصوصاً مع وجود أطفال أشقياء. ولإزالتها بسهولة، يقدّم خبراء التنظيف في "كارشر" نصائح عدة تساعد في عمليّة التنظيف:

1. يمكن إزالة رسومات الأطفال عن الجدران، من خلال استخدام ممحاة الجدار. والأخيرة تحتوي على ألياف خاصّة لفرك الأسطح ومحو الألوان. علماً بأن وظيفتها لا تقتصر على إزالة الألوان حصراً ، بل يمكن استخدامها أيضاً لنزع العلامات السود التي تتركها عجلات لعبة السيارات.

2. يمكن التخلّص من اللبان الملتصق بالملابس أو السجاد، من خلال وضع قطع الثلج عليها. حينها، سيتحوّل مكان اللبان إلى قطعة مجمّدة وهشّة، وسيكون من السهل إزالتها باستخدام سكّين حادّة. أما البقايا العنيدة التي تلتصق في الألياف فيمكن نزعها باستخدام مشط ذي أسنان حادة. وبالمثل، يمكن وضع السراويل أو القمصان مباشرة في الثلاجة، ثم فصل اللبان عنها عند تجمّدها.

3. يمكن التخلّص من بصمات أيدي أطفالك على واجهات الزجاح، باستخدام ممسحة النافذة البخارية. تستهلّ العملية برشّ منظّف الزجاج على المكان الملوّث، من ثم مسحه بقطعة قماش كخطوة أخيرة.

4. لإزالة الملصق العنيد، يُسخّن الأخير بواسطة مجفّف الشعر، حتى يفقد قابليته على الالتصاق. وإذا لم تنجح هذه الخطوة، يُستخدم الماء الساخن والإسفنج لهذه الغاية. وفي حال لم تصل الأمور إلى خواتيمها السعيدة، يمكن وضع بضع قطرات من زيت الطهي الخفيف، وفرك الملصق بقطعة قماش قطنية.

5. إن ألعاب الأطفال المليئة بالقطع اللمّاعة تعتبر من أصعب ما يمكن إزالته عن الأرضيات وقطع الأثاث. فإذا لم تتمكني من إزالتها عن طريق الكنس، حاولي استخدام الشريط اللاصق لهذه الغاية. لفّي الشريط حول كفّ يدك، مع وضع الجانب اللاصق إلى الخارج، وابدئي بإزالة كل اللمعان المنتشر في المكان. أما إذا كانت لديك أسطوانة الوبر في المنزل، فبإمكانك استخدامها بالطبع.