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"القومى للبحوث الفلكية": القمر والمريخ يقتربان لأقصر مسافة بسماء مصر اليوم

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"القومى للبحوث الفلكية": القمر والمريخ يقتربان لأقصر مسافة بسماء مصر اليوم "القومى للبحوث الفلكية": القمر والمريخ يقتربان لأقصر مسافة بسماء مصر اليوم
قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن سماء ستشهد مساء اليوم ظاهرة فلكية جديدة وهى اقتراب القمر من كوكب المريخ ووصولهما لأقل مسافة بينهما خلال الشهر الجارى.

وأضاف "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الظاهرة سترى بالعين المجردة، موضحا أن كوكب المريخ سوف يظهر أسفل القمر مباشرة، وسيظهر على يمينهما جسمين لامعين أيضا هما كوكب زحل ومجموعة قلب العقرب.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن القمر وكوكب المريخ سيبدان فى التباعد من جديد عن بعضهما البعض بدءا من غد السبت.


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