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اكتشاف كوكب جديد مكون من الطباشير

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اكتشاف كوكب جديد مكون من الطباشير اكتشاف كوكب جديد مكون من الطباشير

 

الكوكب الطباشيري الجديد

أعلن اتحاد علماء الفلك الأمريكيين، في اجتماع عقدوه مؤخرًا، عن أكتشاف كوكب جديد ضمن كوكبة الأسد، يتكون جوفه من الطباشير الذي قد يحتفظ بآثار لكائنات حية.

وقال كارل ميليس من جامعة كاليفورنيا، “إن وجود كميات هائلة من الكربون في جوف الكوكب يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها، وقد يكون كربونات الكالسيوم والطباشير مصدرا له”، وقام “ميليس” وزملاؤه بإكتشاف هذا الكوكب، من خلال رصدهم للقزم الأبيض ” SDSS J1043 + 0855 ” باستخدام مرصد “هابل” المداري، ومرصد ” كيك” الواقع في جزر هاواي، نقلاً عن “روسيا اليوم”.

ويذكر أن الأقزام البيضاء هي آثار لنجوم متقدمة في السن ذات كتلة صغيرة، وتنشأ الأقزام البيضاء عادة في المرحلة الأخيرة من تطور النجوم التي لا تزيد كتلتها عن 1,4 كتلة شمسنا، التي ستتحول بدورها في آخر المطاف إلى “قزم أبيض” بعد مرحلة “العملاق الأحمر”.

ومن المتوقع أن يقوم هذا الأكتشاف بتغيير تاريخ البحث عن آثار للحياة خارج المنظومة الشمسية.

 

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