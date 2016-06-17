الجبير: مواقف المملكة وأمريكا متقاربة بما يخص سوريا.. والإمارات دولة أساسية بالتحالف

قال عادل الجبير وزير الخارجية الـسعودي في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الذي جرى بين ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الاجتماع كان إيجابيًا، وإن الرئيس الأميركي اطلع على رؤية المملكة للسنوات القادمة من خلال رؤية 2030.

وقال الجبير إن الطرفين ناقشا الرؤية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التركيز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات، حسبما ذكرت العربية نت.

وقال الجبير إن السعودية طالبت واشنطن بنشر تقرير هجمات سبتمبر، وأكد أنه لا دور للسعودية بتلك الهجمات، وأشار إلى أن المملكة هدف رئيسي لهجمات القاعدة وداعش.

وأضاف أن السعودية تحارب الإرهاب بجميع الوسائل والطرق.

وأكد الحبير أن موقف الإمارات العربية المتحدة لم يتغير من التحالف العربي، وقال إن موقف الإمارات واضح جداً منذ البداية، وهي دولة أساسية في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، ودولة أساسية في الحرب ضد الإرهاب، وإنها لم تغير أياً من مواقفها.