هذا هو سر اختلاف طول أصابعنا

السبابة والبنصر والخنصر والإبهام والوسطى، هي أسماء أصابع اليد ولكل واحد من هذه الأصابع طول مختلف عن الآخر، كما أن قدراتها الحركية مختلفة إذاً فما هو سر إختلاف طول أصابعنا وأي إصبع هو الأقوى ولماذا؟.

تحدثت الكثير من الدراسات عن وجود علاقة تربط بين طول الأصابع والصفات الفردية، صحيح أن لكل إصبع وظيفته وأن إختلاف طول الأصابع بين شخص وآخر له علاقة بحجم الكف، إلا أنه من المؤكد أن إختلاف طول أصابع الكفّ ليس عشوائيا، بل له تفسيره.

فوفقا لما ورد على موقع فوكوس الألماني، فإن إختلاف طول الأصابع يتيح للكف القيام بمهام كثيرة ومن بينها القدرة على إلتقاط الأشياء والإمساك بها، فأطراف الأصابع تقع على خط يُشبه خط الإستواء المحيط بالكرة الأرضية، وهو ما يتيح للكفّ مسك الأشياء و التقاطها بشكل أفضل.

كما ذكر العلماء أنه إذا كانت أصابع اليد متساوية في الطول كان من غير الممكن للكف القيام بوظائفه بشكل صحيح، فالأصابع المتساوية في الطول قد تتيح للكف القبض على القضبان القوية بينما سيكون من غير الممكن القيام بمهام أخرى.

اذًا لماذا الإصبع الوسطى هي الأطول؟ فبحسب نظرية التطور فإن طول الخنصر، يعود إلى أن الهياكل القادرة على التحمل تنمو بينما تتقلص الهياكل التي تكون قدرتها على التحمل أقل.

ومن السابق نفهم أن طول الإصبع الأوسط وقوته يجعله قادرة على حمل الأشياء أورميها، بينما لا تقوى الإصبع الصغيرة على القيام بذلك بالرغم من تفاوت قدرات الأصابع، إلا أن اختلاف طولها يسمح لنا القيام بمهارات حركية دقيقة مثل القدرة على مسك الأقلام للكتابة أو أدوات المائدة لتناول الطعام.

ومن المعلومات المهمة التى ذكرها العلماء أن تناسب الطول بين الإصبع الأوسط والبنصر والسبابة يعتمد على مستوى هرمون التستوستيرون أثناء الحمل، ما يعني أن شدة قصر السبابة بالنسبة للبنصر، يدل على إرتفاع مستوى هرمون التستوستيرون في الرحم، حسب ما أورد موقع “هامبورغر آبند بلات” الألماني.