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يقلل محيط الخصر بنسبة 7% ..الصيام فرصة ذهبية للتخلص من دهون البطن

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يقلل محيط الخصر بنسبة 7% ..الصيام فرصة ذهبية للتخلص من دهون البطن يقلل محيط الخصر بنسبة 7% ..الصيام فرصة ذهبية للتخلص من دهون البطن
كشف الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أن الصوم يساعدك على فقدان الوزن والتخلص من دهون البطن لأنه يجعلك تتناول كميات أقل من الطعام.

وقال الدكتور عبد الهادى مصباح إن الصيام على المدى القصير فى الواقع يزيد من معدل التمثيل الغذائى، مما يساعدك على حرق مزيد من السعرات الحرارية، موضحا أن الصوم يعمل على كلا الجانبين من المعادلة، فيعزز معدل الأيض، أى أنه يعمل على زيادة فقدان السعرات الحرارية، وزيادة معدل الحرق ويقلل من كمية الطعام الذى تتناوله "يقلل من السعرات الحرارية الداخلة للجسم".

وأشار الدكتور عبد الهادى مصباح إلى أن الدراسات أثبتت أن الصوم يفقد الإنسان حوالى 4 - 7 % من محيط الخصر، مما يدل على أنها فقدت الكثير من فى البطن، والدهون الضارة فى تجويف البطن التى تسبب المرض.

وأظهرت إحدى الدراسات أيضا أن الصوم لا يؤثر على العضلات فيؤدى الى أقل خسارة للعضلات من السعرات الحرارية.

وأوضح أن الصيام يعمل على تقليل مقاومة الأنسولين، وخفض خطر مرض السكر من النوع الثانى، خاصة فى الرجال، موضحا أن الدراسات أظهرت أنه خلال الصيام يتم تخفيض سكر الصائم فى الدم بنسبة من 3-6 % موضحا أن الصيام يحمى من تلف الكلى، والتى تعتبر واحدة من أكثر المضاعفات الخطيرة لمرض السكر.

وأشار إلى أن الصوم قد يكون فيه نوع من الوقاية بالنسبة للأشخاص الذين يتعرضون لخطر الاصابة بالنوع الثانى من مرض السكر.

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